Marc Emmanuel LOMBARD

J'ai 24 ans, célibataire et je suis à la recherche d'un embarquement, obligatoire pour pouvoir me présenter à l'école INSEIT de Nice qui est un centre agréé Marine Marchande dans les domaines du Commerce (www.inseit.com). Passionné par la mer depuis mon enfance, je suis entouré familialement par des marins.



Mes qualités sont les suivantes :

- J'ai le sens de la relation,



- Je suis rigoureux et résistant au stress,



- J'ai une bonne mémoire,



- Je suis curieux mais discipliné,



- J'ai aussi une bonne maîtrise des suites bureautiques ( Word – Excel – PowerPoint - Photoshop CS4 - Serato - Live Ableton) et des environnements Windows et Mac-OSX.





Si vous rechercher un jeune mousse passionné et super motivé, merci de me contacter sur Viadeo ou sur mon téléphone mobile au 06 79 75 87 62, ou par mail marclombard@yahoo.fr