Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Contactez-moi pour concrétiser vos projets de Communication Graphique. De la simple mise en page de formulaire au catalogue multilingue le plus complexe en passant par vos flyers, des fiches produits, un habillage d'évènement (...) et jusqu'à la Direction Artistique de projets globaux on-line / off-line, je m'adapterai "créativement" à vos besoins. CDI, CDD, free-lance, temps plein ou temps partiel, votre solution sera la mienne.



Au plaisir de vous lire...



Mes compétences :

Infographiste

Directeur Artistique

Chargé de Communication