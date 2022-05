Morgane EON

Etudiante en dernière année à l'ESCEM, je serai prochainement diplomée d'un master II spécialisé dans le domaine de la Supply Chain et des achats.



Disposant d'un parcours à l'international et d'une expérience dans la logistique et l'organisation industrielle, c'est avec un grand intérêt que j'envisage mon avenir professionnel dans le domaine de la Supply Chain.



Actuellement en stage au sein de l'entreprise MICHELIN, je suis chargée de l'analyse des processus et de l'étude de la faisabilité de certains projets.



Mon stage se terminant au mois de Juillet, je serai disponible à l'embauche au mois d'Aout/ Septembre. Je porte un vif intérêt à tous les métiers qui pourraient être en accord avec la logisique, la Supply Chain ou le commerce au sens large.







Je serais heureuse de m'entretenir avec vous au sujet de ma candidature.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel