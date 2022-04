Isabelle MOREIRA

Issue d’une formation Commerciale puis RH, j’exerce depuis 10 ans dans le domaine du recrutement au sein du groupe Adecco. Actuellement en charge des recrutements sur la ligne "Commerce, Management, Marketing" pour le cabinet SPRING, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé pour les cadres et techniciens, je suis à l'écoute des projets clients et candidats, le conseil et l'accompagnement sont mon quotidien.



A la recherche de nouvelles affinités professionnelles? SPRING accélère votre carrière et vous guide vers l’emploi qui vous ressemble. Réalisez votre projet professionnel en rencontrant l’un de nos 270 consultants spécialistes de vos métiers et implantés dans 45 villes en France.



Notre objectif :

Créer des affinités professionnelles, aller au delà d'un simple CV et mettre en relation un savoir être, des compétences candidats avec un projet et une culture d'entreprise.

Notre ambition:

Devenir le partenaire privilégié de vos démarches de recrutement et révéler les potentiels de demain !



