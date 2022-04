Isabelle MOREIRA

2013 - Etude Marketing BIC : Identité de la marque et diversification. Proposition de nouveaux produits & co-marque.



CONNAISSANCE DES SECTEURS :

HOTELLERIE, LOISIRS, SPORTS, BIEN-ETRE, EVENEMENTIEL ET PRESSE



Anglais courant & professionnel, Portugais lu, parlé, Espagnol bonnes bases, Italien bonnes bases.



RELATIONS CLIENTS, RECEPTIF, VENTE ET SERVICES

BTOB ET BTOC

Ecoute et analyse des besoins clients, de la satisfaction clients.

Tournée vers le résultat et la qualité.



MARKETING STRATEGIQUE

Analyse de marché, Marque, veille concurrentielle, tendances, besoins clients.

Analyse qualitative de la satisfaction client.

Recommandations, mise en place de plans d’actions et supports.



MANAGEMENT

Formation d’équipes dans le cadre du processus qualité.

Encadrement d’équipes multiculturelles.



Mes compétences :

Analyse marché

Cosmétique

Édition

Hotel

Lobbying

Marketing

Microsoft CRM

Planning

Presse

Recherches documentaires

Rédaction

Satisfaction client

Veille

Veille stratégique