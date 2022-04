Marc-Eric DUPONT

Bonjour à toutes et tous,

en quelques mots, je suis un conseiller-consultant-formateur-animateur auprès des entreprises et ou salariés, ou encore depuis quelques temps toute personne en recherche d'emploi, évolution professionnelle ou nouvelle orientation.

j'interviens d'avantage au niveau opérationnel que stratégique, je développe, je communique, je transmets ou déploie volontiers des politiques RH ou commerciales.

force de proposition, je suis moi même animé par le projet d'entreprise et l'atteinte des objectifs, ceci en ayant au quotidien le souci de la bienveillance, de l'alliance de travail, la transparence, l'honnêteté et surtout l'efficacité.

je suis donc bien souvent un utopiste, ouvert au bien fondé, mais acteur de sens à donner dans notre travail