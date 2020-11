Oana COURTOIS

Compétences



- Assurance Qualité : pilotage de SMQ, certification ISO 9001, respect des référentiels et standards de travail (production, qualité, hygiène, sécurité, environnement)

- Organiser, coordonner et suivre la réalisation de la production respectant les normes et méthodes de qualité (IFS, ISO 9001, HACCP), tenant compte des contraintes de qualité, quantité et délais.

- Instrumentation et analyses avancées : HPLC/UV et DEDL ; GC/(MS,ECD,FID), IR; spectrométrie; microbiologie

- Analyses physico-chimiques et microbiologie (YM, EC, AC, STX), mise au point et validation de méthodes analytiques

- Recherche et développement : gérer et coordonner des projets industriels; élaborer des rapports techniques



Mes compétences :

HPLC

Matlab

IFS applications

Contrôle qualité

Chimie

Gestion de projet

Enseignement

IBM AS400 Hardware

ISO 9001

Assurance qualité