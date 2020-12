à l'horizon...



entre le ciel éveillé

et la terre engourdie

mystérieux baiser



entre les pleurs du déluge

et le sourire d'une lueur



tendre Grâce

à la commissure

de la Création...



on the horizon...



between the sky awake

and the numbed ground

mysterious kiss



between the tears of the deluge

and the smile of a glow



tender Grace

to the commisure

of the Creation...



para el horizonte...



entre el cielo despierto

y la tierra entumecida

beso misterioso



entre las lagrimas del diluvio

y la sonrisa de una luz



tierna Gracia

a la comisura

de la Creation...



De tous les chemins et de tous les portraits, des harmonies et des nuances, à la rencontre des ineffables passerelles entre les Arts, je cherche la confluence secrète des différents visages de la Beauté...l'émotion, une, seule et unique, à travers la diversité des formes d'expression...



http://ineffables-passerelles.webnode.fr/



https://www.linkedin.com/in/carmen-gheorghiu-42091613



http://carmengheorghiu1.e-monsite.com



http://fr.myspace.com/carmengheorghiu



https://www.facebook.com/profile.php?id=100013965457748



https://www.facebook.com/ineffablespasserelles/



https://www.viadeo.com/fr/trombinoscope/trombinoscope/?schoolId=0021t4btctpgec4i&inYear=2003&searchMode=2&index=G#members



Site de l’association Murmures à l'aube: http://murmuresalaube.e-monsite.com



Mes compétences :

Poète

Professeur de piano classique

Professeur de chant

Professeur de solfège

Pianiste

Organiste

Professeur d'éveil musical

Animatrice de catéchèse

Professeur de français

Membre de la SACD depuis 1995

Comédienne