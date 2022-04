Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Optimiste et réaliste, la confiance est au cœur de mon fonctionnement, tant dans la vie privée que dans les relations professionnelles.



Calme et à l’écoute, c'est avec plaisir que je prendrai le soin de vous rencontrer et d'échanger.



Au plaisir d'échanger avec vous.



Marc ESCOMEL

L'ÉTÉS, Location/montage de gradins, tribunes et chapiteaux

Ma ligne directe : 06 17 30 02 63

marc@letes-chapiteaux.com



Mes compétences :

Communication

Marketing

Recrutement

Web

Publicité

Gestion de patrimoine