Marc ESCUDIER

Je suis ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Nantes en 2009, avec un Master en Gestion de l'eau obtenu à Cranfield University (Royaume-Uni) en 2010. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que cadre chez Action Contre la Faim (Mongolie, Haïti, Sierra Léone), sur de la gestion de projet. J'ai également passé deux ans sur l'île de Tristan Da Cunha (l'île habitée la plus isolée au monde) en tant que responsable de stations scientifiques et Chef de Projet Energies Renouvelables.

Mes expériences m'ont permis d'acquérir de solides compétences en gestion de projet, gestion d'équipe, et suivi financier. J'ai également appris à travailler dans des milieux interculturels et à interagir avec les partenaires institutionnels.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion d'équipes

Anglais courant

Mécanique des fluides

Communication interne externe

Espagnol Bon Niveau

Adaptabilité à différents environnements

Rédaction de rapports et de présentations

Gestion de budget

Google earth

Microsoft office 2007/2003

Manager

International