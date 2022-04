Marc ESPOSITO

Après plusieurs années passées comme directeur régional dans le sud de la France pour une société de vente directe ou je dirigeai une vingtaine de personnes sur plusieurs sites, (embauche, formation ,mise en place d'objectifs et de challenges ...), j'ai opté depuis quelques années pour la formation, notamment pour la formation de commerciaux.

Principalement la vente auprès de particuliers. J'ai également évolué auprès de jeunes préparant un BTS.



J'ai créé ma propre école de formation au sein de l'entreprise ou j'évoluais, développant différents modules.



.Formation nouveaux collaborateurs.

.Encadrement, pilotage et animation d'équipes de vente.

.Coaching de performance.

.Formation de responsables au management et à la cohésion d'équipes de vente.

.Formation des collaborateurs à la relation client, à l'éthique et à la qualité.

.Formation aux techniques de ventes en B to C.



Possédant une aisance naturelle pour parler en public, et étant de nature plutôt sympathique, j'arrive à instaurer rapidement un climat de confiance me permettant d'avoir des personnes très à l'écoute et désireuses d'apprendre.



De grandes facilités d'adaptation, le sens du contact, le goût du challenge, un vécu...



Si cette description vous parle et si vous avez des besoins, en tant que directeur de région ou formateur , je suis disponible sur la région paca essentiellement, mais ouvert à toute proposition sérieuse.



PS. Pas de proposition en MLM merci







Mes compétences :

Relationnel+professionnalisme

Pédagogue et formateur

Vente aux particuliers

Organisé

Formation

Conduite de réunion

Agence au management

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel