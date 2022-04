Marc ETENNA

Plusieurs points positifs peuvent être retenus :

- flexibilité : adaptation rapide à des contextes, organisations, métiers variés.

- endurance : capacité à supporter des charges de travail intenses et les pressions contradictoires.

- animation : supervision d'équipes afin de faire tendre plusieurs collaborateurs vers le même objectif.

- organisation : capacité d'implémenter des indicateurs afin de piloter des activités différentes, maitriser les risques soulévés et ainsi garantir la fiabilité des flux d'informations et l'atteinte des objectifs fixés.



Spécialités : Finance, Modeling, Enterprise Valuation, Analyse Financière, Spécialiste Sarbanes-Oxley, Assistance Maitrise d'Ouvrage, Audit des Opérations (Back Office, Achats, Ventes, Stock, Reporting financier, COSO), Audit IT (Gouvernance des SI, Revues des processus ITIL, ISO 20000, CMMi, COBIT)



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Fusions et acquisitions