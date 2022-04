Après une reconversion, je fais du développement logiciel: je propose pour me former en Java et Angular de travailler en alternance durant 1 an.



Mes compétences :

Installation et maintenance

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

MySQL

AngularJS

Java

Bootstrap

jQuery

AJAX

Datatables

Apache WEB Server

Cascading Style Sheets

HTML

JavaScript

Linux Debian

Personal Home Page

Symfony

UML/OMT

Drupal

PosgreSql

WordPress

Search Engine Optimisation

CGI Web Development

Compaq/Digital Hardware