Marc EYBERT

Bonjour,



Je suis webmaster depuis juin 1998 avec une expérience de 14 ans. Je connais très bien le language HTML et ses adaptabilités aux différents supports du net : newsletters, pages de sites...



J'ai développé de A à Z le site d'une association : dépôt du nom de domaine, référencement, structuration du site, charte graphique, etc... Je connais très bien les produits phares de la suite Office de Microsoft : Excel et Word, toutes les tâches de la bureautique classique : mise à jour de la base de données, saisie, etc... J'ai été professeur sur les produits Microsoft, formateur internet chez les particuliers et en entreprise, également en centre. Puis j'ai intégré l'équipe de Syntec Numérique en juin 1998 pour la quitter en juillet 2008 pour raisons économiques.



Actuellement, je suis webmaster bénévole pour une association dont j'ai construit le site et je suis le responsable du site.



Je suis a la recherche d'un complément d'activité a mi-temps, de préférence l'après-midi.



Mon savoir faire ainsi que ma personnalité font que je suis très intéressé par le développement de sites internet. Parfois, dans le cadre de mon activité à mi-temps actuelle, il m'est nécessaire de me former à certains outils développés par certains prestataires afin de travailler sur des sites commandés par mon employeur.



Je parle anglais couramment et je parle un peu le russe.



Mes compétences :

Bureautique

Échecs

Microsoft Word - Excel

Russe

SYNTEC