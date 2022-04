Marc EYKERMAN

- vente et conseil en matériel pour des opérations d'installation ou maintenance sanitaire et chauffage

- installateur/mainteneur de réseaux thermique, sanitaire, A.E.P et énergie solaire



Mes compétences :

Installation Système Plomberie Sanitaire

Installation Système Solaire Et Thermique

Installation Chauffage

Maintenance Système Sanitaire Et Chauffage

Maintenance Reseaux AEP

Maintenance Système Solaire Et Thermique

Installation Réseaux AEP

Réalisation de devis

Vente directe

Vente B2B