Marc FAIVRE

Titulaire d'un bac +3 en gestion d'entreprise et commerce, je suis depuis 5 ans Co Gérant et créateur de la Société Access Security.

Je suis aujourd'hui former au métier de l'échafaudage que je pratique depuis 10 ans. (montage, conception, calcul, vérification)

Responsable du bureau d'étude échafaudage je crée en DAO les échafaudages nécessaires à nos clients afin de répondre clairement à leurs besoin, je gère également la relation clientèle et le suivi chantier, stock, planning.

Je m'occupe du développement de la société et je suis chargé des relation avec les différents organismes "étatique" qui tourne autour de notre métier (OPPBTP, CARSAT, DIREECTE ...), ainsi que des différents syndicats (CAPEB, FFB, SFECE ...).



Directeur d'une seconde entreprise, AS Ingénierie qui propose un nouveau concept d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la SLH (sécurité, sureté, logistique et hygiène chantier), afin de valoriser, chiffrer et gérer ces quatre axes qui sont pour nous générateurs de profits pour le client, lorsqu'il sont anticipés et étudiés en amont.





Mes compétences :

Monteur Echafaudage

Vérificateur Echafaudage

Calcul de structure

Conception

Gestion

Gestion de projet

Commerce B2B