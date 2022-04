Marc FAIVRE

Diplômé d'une licence "Responsable Manager de la Distribution" en alternance, cursus effectué au sein d'une chaîne de restauration appartenant au groupe Agapes Restauration.



J’ai décidé de quitter la restauration pour l’unique raison que le horaires ne me convenaient pas pour équilibrer ma vie professionnelle et ma vie privée.



J’ai pu quitter la restauration grâce à une opportunité que j’ai saisie. Je suis actuellement chargé de recrutement au sein d’une agence d’intérim et je m’y plais énormément car chaque jour est un défi.



Mes compétences :

Restauration

Commerce

Gestion d'équipe

Management

Savoir être

Recrutement