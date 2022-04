Marc FANELLI ISLA

-Auteur du livre le plus vendu en france sur les réseaux sociaux (2010, Dunod)

-Créateur et rédacteur en chef des magazines papier Music 2.0, iLive, Loopz et aujourd'hui Lordz.

-Conférencier spécialisé en social media à Sup de Pub, Iscom, Essca, IIM

-Formateur certifié en marketing digital

-Outils: Final Cut Pro X, Logic Pro , Photoshop, Indesign, Lightroom 5, Apple developer, Canon 5D Mark II, Mac OS X



Je suis journaliste, consultant et conférencier spécialisé en social media. Ma particularité est d'avoir une approche éditoriale et créative du média qui a dépassé la TV en terme d'audience depuis 2013: les réseaux sociaux. Pourquoi? Car depuis les débuts d'Internet, je fais du journalisme (fondateur et redacteur en chef de Music 2.0, Loopz, iLive, Lordz) et de la musique, premier secteur impacté par la digitalisation avec le mp3, iTunes et Myspace. Cette passion m'a donc naturellement poussé à maîtriser les outils qu'utilisent aujourd'hui toutes les entreprises pour séduire des fans sur le centre commercial digital que constitue le social media : les logiciels de création photo-audiovisuelle Apple et Adobe et les techniques d'editorialisation et de diffusion adaptées aux Twitter, Periscope, Pinterest etc. Motivé par la promotion de mes magazines, projets musicaux et des marques que j'aide à se développer online, je recherche au quotidien des techniques pour améliorer la qualité du message publicitaire et provoquer les "j'aime" hérités de la relation musicien-fan sur Myspace. Je ne crois pas au marketing froid et empirique mais à l'exclusivité d'une marque, au crowdsourcing et aux hommes experts et passionnés qui la transportent.



Mes compétences :

Médias sociaux

Journalisme

Indesign

Final Cut Pro

Formation professionnelle

Adobe Photoshop