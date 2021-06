Bernard OLLAGNIER

Mon métier est de mettre en oeuvre des concepts et des moyens pour améliorer les relations entre des groupes et des individus, afin de construire une meilleure société, une certaine harmonie humaniste. Servir. Non pas faire de la communication mais faire communiquer !



Une longue expérience des métiers de la communication. Des créations connues publiquement en France et à l'international. Des programmes de relations avec les publics couronnés par des Awards aux USA. Un parcours international.

Et aussi auteur, conférencier, producteur TV.



La vie est trop courte pour ne faire qu'une seule vie !



Certes je suis un vieux routier qui a bourlingué sur les chemins ardus de la communication avec quelques échecs et beaucoup de succès.

Alors, aujourd'hui je mets tout ce capital au service de celles et ceux qui voient l'avenir avec optimisme et réalisme. Qui conjuguent le verbe développer au présent !



Ma bio sur demande...



Mes compétences :

conception, stratégie, management opérationnel

réadction, expression orale, animation

production TV

production évènements

relations internationales