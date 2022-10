Présentation à fleur de peau, entre rêves et passions : http://philippe-parrot-auteur.com . Voilà bien la manière la plus radicale qui soit de se mettre à nu !



Présentation en toute logique, entre faits et raison : Né à Château-Thierry en 1950, après avoir séjourné en Australie puis obtenu une licence de philosophie à Paris, je suis parti enseigner cette discipline en Afrique. De retour en France, j'ai exercé plusieurs professions : commercial à la CAF de Paris, gestionnaire d'un cabinet infirmier, directeur dune maison de retraite. Aujourd'hui, je suis installé en Bretagne.



Ces multiples activités ne m'ont jamais empêché de développer parallèlement mon goût de l'écriture. En 2008, après deux ans de réécriture d'un manuscrit demeuré dans un tiroir, je publie "Vénus a deux visages". Frappé par l'ambiguïté du sentiment amoureux qu'un homme et une femme éprouvent tôt ou tard dans leur vie, partagés entre la personne avec laquelle ils vivent et celle avec laquelle ils voudraient vivre, j'ai fait de cet éternel dilemme un conte onirique. Mon héros, Nino Lanzani, vogue en permanence entre raison et déraison, tiraillé entre l'amour qu'il porte à Hannah, ancrée dans le monde du réel et l'amour qu'il porte à Nelly, ancrée dans le monde des rêves. Jusqu'au jour où il devra faire un choix



Ce roman à peine terminé, l'idée de rédiger un texte qui fasse contrepoids à une vision trop éthérée du monde, m'amène à publier en 2010 "S COM HOM", un recueil de cinq nouvelles enracinées délibérément dans la réalité, dans ce quelle peut avoir de sublime mais aussi d'affligeant. Emportés par de folles passions mises au service de l'ambition, du désir, du sacrifice, du pouvoir et de l'amour : Paul, l'ambitieux sans scrupules ; Loû, la strip-teaseuse abusée ; Noémie, la funambule mystique ; Akmair, le révolutionnaire zélé ; enfin, l'Étrangère et l'Homme Bleu confrontés à une inévitable séparation, tous ces personnages révèlent les facettes de la nature humaine écartelée entre noblesse et violence des sentiments.



Découvrez mes textes, en vous rendant sur le site suivant :



