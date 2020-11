Philippe PAROT

Après 30 années d'expérience passées dans le service de fabrication électronique d'une société de conception et de réalisation de matériels électroniques ou informatiques pour l'industrie du cinéma : AATON à Grenoble ( caméras 16 et 35mm argentiques, 35mm digitale,enregistreur numérique audio 8 pistes,matériels informatiques dédiés au montage ou à la post-synchronisation dans les laboratoires de post-production), j'ai plus que jamais la motivation d'apprendre encore et dévoluer dans ce créneau qu'est lélectronique.



Mes compétences :

Utilisation du Pack Office, Internet, CRP (Cegid)

Tests fonctionnels

Contact clientele et installation sur site

Dépannage electronique

Integration et utilisation PC

Lecture de plan

Contrôle non destructif

Câblage