Mes atouts :



* Expertise dans l'Industrie Hôtelière et la Restauration de fort volume.



* Expériences de direction et gestion de multi-sites à l'International. Direction des opérations dans 5 pays en Europe et deux Emirats Arabes.



* Direction du développement pour un groupe privé, représentant 40% du parc hôtelier de la ville de Clermont-Ferrand.



* Expériences de l'Hôtellerie de prestige et de grand volume d'affaires. Tant au sein d'une Chaîne Anglo-Saxone que dans l'Industrie Hôtelière Indépendante 3 et 4 étoiles Luxe.



* Expertise F&B, Front Office,Back Office, House-Keeping, Cost Control



* Management de grandes équipes. Recrutement de cadres confirmés et destinés aux lancements d'unités hôtelières dans le cadre du développement.



* Formation et Ingénierie spécifiques à l'Industrie Hôtelière.



* Expertise de A à Z dans le montage de projets hôteliers et de résidences de Tourisme.



* Mobilité totale.





Marc FEST

06 11 83 17 06

socrate@neuf.fr



Mes compétences :

Audit

Consulting

direction des operations

Formation

Gestion multi sites

Ingénierie

Ingénierie de formation

Management

Marketing

Multi sites

Outils de gestion

Outils de pilotage

Pilotage

Recrutement

Yield management