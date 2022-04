Marc FIORELLI

Bienvenue sur mon profil VIADEO !



« la vocation, c'est avoir pour métier sa passion» - c’est par cette phrase que j’ai choisi de me présenter sur le site de CCLD Recrutement, cabinet spécialiste des Fonctions Commerciales et des Métiers de la Distribution que j’ai rejoins en 2016 !



POURQUOI CETTE CITATION ?

Parce que je suis convaincu que lorsque l’on aime ce que l’on fait, on est plus engagé dans ses projets et, ce faisant, on apporte [tout simplement] plus de bonheur à ses Clients – [Employeurs – Candidats – Collabor’acteurs] !



CHEZ CCLD RECRUTEMENT, ON FAIT QUOI ?

Pour répondre à cette question, vous pouvez visualiser la vidéo sur le site de l'entreprise, lire ma présentation de l’entreprise dans la partie « expérience professionnelle » ou… me contacter directement pour un échange ! Les réseaux sociaux sont en effet une formidable source de rencontres tant avec des Talents pour notre cabinet (nous grandissons donc… nous recrutons ;-) !) que pour nos clients !



ET MOI DANS TOUT CA ?

Nous sommes sur un marché qui évolue actuellement à grande vitesse (digitalisation oblige...) et dont le potentiel de développement à 5 ans est [tout simplement]... énoooooorme !! ^^. Compte-tenu de mon profil entrepreneurial, je suis donc complètement dans mon élément... L’enjeu est en effet de taille: en 2015, nous avons réalisé près de 1000 recrutements pour nos clients; en 2020, nous en visons 2500, soit 10 % des recrutements qui seront effectués par des cabinets dans les fonctions commerciales et les métiers de la distribution !



Vous souhaitez participer à la concrétisation de ce projet ? Contactez-moi et trouvons ensemble un moyen de faire de notre rencontre... un succès !



