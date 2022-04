Né en 1951 à Strasbourg, Marc Fischer s’est orienté, après des études de journalisme, vers les métiers de la communication et ceux de l’éducation dont il est devenu un expert international reconnu.

Son expérience de plus de 25 années de pratique du management dans des entreprises internationales, dont 10 ans responsable de Training & Education at Mars, a forgé sa conviction que sa mission de vie était d’aider les autres à progresser dans leur vie. Il aide aujourd’hui des entreprises internationales à établir leur organisation globale en accompagnant leur dirigeants et en développant des programmes globaux de management, de leadership, et d’équipes multiculturelles.

Il est le créateur du concept du Management Holistique qui propose aux manageurs d’entreprise un axe de développement basé sur une approche globale de l'individu dans sa dimension intellectuelle, émotionnelle et physique, et qui tire ses pratiques de l'observation des principes de la Nature.

Il est également le fondateur de The Dolphin Network International qui regroupe des hommes et des femmes dédiés à aider les autres à progresser dans leur vie.

Aujourd’hui, et après de nombreux voyages autour du monde, il constate que la formation et l’éducation sont plus que jamais la clé d’un développement durable, profitable et harmonieux des individus et des organisations humaines. Ses prochains projets vont le conduire à mettre en place un réseau mondial non gouvernemental de formateurs qui pourront aider au développement et à l’épanouissement partout dans le monde où le besoin s’en fait ressentir.

Marc Fischer vit à Strasbourg, 10 rue des Juifs. Il a trois enfants et six petits-enfants. Sa passion principale, après sa mission de vie, est les grands espaces et la mer en particulier. Il est aussi un navigateur confirmé. Depuis 2009, Marc est le Président de l’Amicale Grand Banks Méditerranée qui regroupe une centaine de propriétaires de bateaux de la marque Grand Banks.



Mes compétences :

Coaching

Cohésion d'équipe

Facilitation

Helping Others

Leadership

Leadership Development

Management

Managing skills

Multicultural

Multicultural management

Remote management

Savoir être

Teams