Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine, je conçois votre protection financière sur mesure. Mon rôle est de vous écouter et vous guider à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle dans un environnement social et juridique en constante évolution.



Ma méthode de travail : Avant toute préconisation, je réalise avec vous un diagnostic précis de votre situation. Mon rôle consiste à comparer l'Actif et le Passif pour vous apporter la solution la mieux adaptée à vos besoins et à vos projets.



Mes engagements

Pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. Optimiser les solutions existantes selon les changements de conjoncture juridique et fiscale. Vous apporter un service placé sous le sceau du secret professionnel. Vous apporter le savoir faire et l'expertise AXA.





Marc FITOUSSI

Agent Général AXA

Partenaire AGIPI

Prévoyance & Patrimoine

62 boulevard Lundy

51100 REIMS

55 rue Pergolèse

75116 PARIS

Mobile : 06 63 61 12 34

agencea2p.marc.fitoussi@axa.fr



Mes compétences :

Animateur

Assurance

Business

Commercial

Grand Comptes

Management

Manager

Marketing

Motivation

Organisation

Recrutement

Stratégie