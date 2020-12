Marc FLETA

Mes compétences visent à mettre en adéquation la stratégie d'entreprise et l'utilisation des ressources humaines et financières par :

- l'analyse des dysfonctionnements et axes d'améliorations

- la réorganisation de service, l'optimisation de circuits d'échanges

- la formalisation de processus métiers, l'automatisation de taches

- l'accompagnement et le soutien aux opérationnels, l'animation de formations,

- l' amélioration de la gestion financiere de projet et de portefeuilles (vision, promotion)

- l'amélioration de la relation clients (finaux ou internes)



Mon expérience pro :

- chez des éditeurs et intégrateurs

- pour des cabinets de conseil



Secteurs :

Industrie

Telecom

Retail

Societe de services



Mes compétences :

Amélioration des processus

Coaching

Conduite du changement

Formation

Gestion de projets

Méthodologie

Organisation

Planification

Réduction de coût

Relation Client

Stratégie

Systèmes d'Information