Marc FOGLINO

Je suis actuellement responsable Grands Comptes Entreprises chez Amazon au Royaume-Unis. Précédemment j'étais responsable pour la vente et le Marketing chez Telefónica Digital. En 2008 j’ai décidé d’aller au Royaume-Unis pour devenir Chef de Produit TV pour le marché européen chez Samsung et avant cela j’étais responsable de la division Home Vidéo au sein de Sony France. Ceci inclus le lancement du nouveau format haute définition Blu-ray pour la France.

Je suis un passionné des produits High-Tech!

Je parle 6 langues, dont 4 couramment. (Français, allemand, anglais, espagnol, italien et polonais). J'ai vécu et travaillé dans 5 différents pays (UK, France, Allemagne, Belgique, Espagne). Je suis disposé de continuer à enrichir mon expérience à l'étranger.



Mes compétences :

Business

Business development

Consumer electronics

Electronics

Études de marchés

Europe

Gestion de projets

Langues

Management

Marketing

Navigation

Product Management

Relations clients

Stratégie

Stratégie marketing

Telco