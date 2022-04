Marc FOLIO

Fort d'une expérience de près de vingt années dans la distribution spécialisée, j'ai acquis une forte expérience dans la gestion d'un centre de profit et dans le management d'équipes commerciales.



Directeur de magasin - GO-SPORT

Juillet 2011



Directeur de magasin – Darty

2002 à avril 2010



- Garant de la bonne application de la politique globale de l’entreprise.

- Chargé d’identifier les pistes de développement, pouvant accroître le chiffre d’affaires.

- Défini les objectifs quantitatifs et qualitatifs à l’ensemble de ses collaborateurs.

- Supervise et guide ses cadres et agents de maitrise dans la gestion de leur activité.

- Participe à l’élaboration du budget et au respect de sa réalisation.

- Veille à la rentabilité de son magasin



Chef de vente (adjoint de directeur) – Darty

2000 à 2002



- Pivot entre la force de vente et la direction.

- Participe aux recrutements et à la formation des nouveaux arrivants.

- Pilote et anime au quotidien l’équipe de ventes.

- Suit la progression des résultats individuels et collectifs.

- Garant du respect des préconisations merchandising et de la politique commerciale.



Entreprise individuelle (Biarritz)

1999



- Création et développement d’une boutique de

« prêt-à-porter ».

- Négociation fournisseurs (Paris et Bordeaux).

-Réapprovisionnement direct et autonome (Paris).

- Formation de l’équipe de ventes.



Responsable de magasin- France Loisirs

1996 à 1999



- Responsable de l’unité commerciale et de son résultat d’exploitation.

- Management d’une équipe de 7 personnes.

- Suivi quotidien des objectifs quantitatifs et qualitatifs (ventes additionnels, recrutement nouveaux adhérents…)

- Suivi et respect de la politique commerciale (changement trimestriel du merchandising).

- Développement du fichier clients.



Responsable commercial-SPCL/France Loisirs

1991 à 1996



- Coordinateur départemental d’une équipe de 7 personnes.

- Recrutement et formation des commerciaux.

- Développement du fichier clients (objectif annuel 5000 abonnés).

- Gestion des zones de prospection pour une rotation annuelle.



Mes compétences :

Leadership