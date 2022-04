Marc FONSECA

Besoin d'une application Web spécifique ?

Besoin d'un site pour présenter votre activité?



Spécialisé sous Symfony2, j'étudie et met en place des solutions adaptés à vos réels besoins.

Pour éviter d'avoir à créer une application ANDROID, j'utilise le Responsive Design à la demande du client.



Je réalise aussi des solutions Web pour les entreprises, les villes, les agriculteurs, ...

Ces solutions sont basées autour de capteurs intelligents reliés via un module 3G/GPRS, Wifi, Bluetooth ou ethernet afin de récupérer les données dans une base de données SQL ou uun CLOUD.

Puis, je les présente dans une application Web adapté au besoin du client.





Mes compétences :

Symfony2

Bootstrap

Maintenance informatique

MySQL

JQuery

Linux

Formation professionnelle

Réseaux informatique

Microsoft Windows

CSS 3

HTML 5

Gestion de projet

PHP 5

JQuery UI

Ajax

Adobe Photoshop CS5

Sprite css

Microsoft Windows 2000 Professional

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Personal Home Page

JavaScript

HTML5

Cascading Style Sheets

Audit

Adobe Photoshop

Workstation

Wi-Fi

VPN

VMware

TSE

TCP/IP

Symantec Ghost

Secure Shell

SMTP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Exchange Server

Linux Debian

LAN/WAN > VLAN

HTTP

Framework

Dell Server Hardware

Compaq/Digital Hardware

Active Directory

ARCserv 2000

API

Responsive Design