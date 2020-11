Madame, Monsieur,



Accéder à la résidence principale, anticiper la pression fiscale, protéger ses proches, créer et développer un capital, préparer sa retraite, sa succession, cela ne s'improvise pas. Si la pierre et ses produits dérivés peuvent répondre à ses attentes, une approche stratégique structurée et une grande rigueur dans sa mise en application sont les clés d'une réponse fiable et pérenne.



Ingénieur patrimonial chez FCI Immobilier, ma mission consiste en une approche globale, à traduire votre position, vous apporter en toute impartialité une solution d'optimisation (préconisation) adaptée et évolutive de vos actifs, vous accompagner dans sa réalisation, assurer sa gestion.

Ensemble, développer vos valeurs.



Bien à vous.



Carlo Fonseca

FCI Immobilier Montpellier

0645726465



Mes compétences :

Consultant patrimonial immobilier

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Lotus 1-2-3

COM/DCOM

ICH

Big Expert,

Top Invest

Audit

Microsoft Office 2011

Wealth Management

AIX UNIX

Middle Office