Marc FONTAINE

Une nouvelle aventure a commencé en début d'année 2014 : l'ouverture d'une agence Attila Système à Lorient.

Le réseau national Attila Système est spécialisé uniquement dans la réparation, l'entretien et l'aménagement de toitures.

Le concept d'un réseau en pleine croissance dans le monde de la couverture et ses valeurs m'ont séduit :

- Protéger, pérenniser et gérer une toiture

- Une réactivité totale (proximité géographique, camion nacelle ATTILA en propre)

- Des interventions sur tous types de toitures (traditionnelles, industrielles, toits-terrasse)

- Une sécurité permanente (chaque intervention engage nos responsabilités respectives)

- Des spécialistes hautement qualifiés (travaux dans les règles de l’art, formation continue opérateurs…)