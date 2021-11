Perrine CORVEST

Se développer en intégrant une démarche de prévention globale et fluide, telle est ma vision, mon engagement pour vous aider en tant qu'entreprise à être plus aguérrie dans vos interventions comportant des risques liés à lamiante SS4 & au plomb et à mieux répondre aux exigences. Parlons-en ensemble : +33 6 16 93 10 39 | pcorvest@gmail.com



Consultant e à la prévention des risques liés à lamiante SS4 & plomb, je vous aide à évaluer vos risques, à définir vos méthodes de travail et les moyens techniques adaptés à votre activité, à former et informer vos salariés, à suivre le matériel, les déchets, à prévoir et chiffrer les dépenses nécessaires.... J'accompagne vos encadrants & équipes en leur donnant les clés pour mieux prospecter et vendre un chantier amiante & plomb.



Cest la panique à bord ! Je crée les outils nécessaires pour répondre aux exigences règlementaires et à vos besoins (suivi personnels, suivi matériels, suivi déchets)



Jaccompagne vos équipes du chiffrage à la clôture du chantier. Je vous accompagne au lancement de chantier et réajuste au besoin avec les opérateurs, encadrants et autres acteurs de la prévention.



Je conforte et / ou soulage en réalisant les tâches administratives pour que vous souyez concentrer sur votre cœur de métier.



J'accompagne en présentiel ou à distance des :

chefs d'entreprises

encadrants techniques

encadrants de chantier

chargés de clientèles

donneurs dordre

opérateurs



Je conçois et anime des Formations et des Sensibilisations



Jinterviens pour les entrerpises ou les organismes de formation sur les thèmes suivants :

- Amiante sous section 4 : intervention de maintenance et dentretien

- Plomb

- Silice Cristalline

- Sécurité au travail

- Sécurité sur les chantiers



Je me déplace partout en France.



J'accompagne des responsables QSE, chargés de prévention dans lanimation de journées sécurité.



Depuis 8 ans, jorganise la prévention du risque amiante en sous-section 4, pour les interventions susceptibles démettre des fibres : rédaction de modes opératoires, validation de l'évaluation par des mesures sur opérateurs, traitement des déchets, plan de prévention, gestion du personnel, du matériel et des équipements, information des salariés



Je suis votre « Atout à la carte » avec un + : ma superbe bonne humeur



