Marc FORESTIER

Je suis actuellement en poste dans le groupe NUVIA à Villeurbanne (69) où j'occupe les fonctions d'ingénieur d'études radioprotection depuis maintenant 5 mois.



Grâce à mes différentes expériences, dans le cadre de mes études supérieures ou poste actuel, j'ai pu acquérir diverses compétences/ connaissances dans différents domaines et secteurs d'activités, qui me serviront pour la tenue d'un poste d"ingénieur dans le nucléaire que vous me proposeriez.



Je suis doté d'une double compétence me permettant d'être le plus autonome possible. Ces deux compétences se détaille de la façon suivante : connaissances théoriques solides en Radioprotection et du terrain sur les différents CNPE en ZC.



Étant toujours à l'écoute du marché et de différentes opportunités (CDI ou VIE dans pays anglophones afin de parfaire mon Anglais).



Au plaisir de vous lire prochainement.



Cordialement,



Mes compétences :

SDIS

Rapid Application Development RAD

Java Server Pages

Audit