Marc FORTIER

Né en 1951, diplômé d’AUDENCIA et du Centre de Perfectionnement au Commerce International (CPCI), j'ai consacré l’essentiel de ma carrière à l’international à la fois au service de la diplomatie économique et au service d’appui aux entreprises avec sept affectations à l’étranger. j'ai été successivement en poste en Afrique de l’Est (Ouganda) de 1976 à 1981, en Europe (Allemagne) de 1981 à 1987, et en Inde de 1987 à 1991 en tant qu’attaché commercial près l'Ambassade de France à New Delhi. J'ai également été affecté aux Etats-Unis de 1991 à 1997 auprès du Consulat Général de France à Miami comme Conseiller commercial pour la Floride et les Etats anglophones de la Caraïbe, et à Hong Kong de 1997 à 2002 comme Conseiller commercial chargé de la coordination des actions commerciales pour Hong Kong et Macao. Après un retour en France où j'ai passé trois années (2002 – 2005) comme Directeur régional du commerce extérieur en Poitou-Charentes. J'ai rejoint à ma demande le Sultanat d’Oman en septembre 2005 pour y exercer les fonctions de Chef du Service économique de Mascate, puis en septembre 2009 la Corée comme Conseiller commercial, chef du département d’appui aux entreprises. La mise en œuvre de la dévolution à Ubifrance des activités d’appui aux entreprises en Corée m’a conduit à prendre dès septembre 2010 les responsabilités de Directeur Corée du Bureau UBIFRANCE de Séoul à la tête d’une équipe de 17 collaborateurs franco-coréens. Nommé à Lyon le 1er aout 2012 Directeur Interrégional en charge du Grand Sud Est de la France pour UBIFRANCE, l’agence française pour le développement international des entreprises devenue au 1er janvier 2015 l’agence BUSINESS FRANCE, j'ai quitté mes fonctions le 31 août 2016 pour développer à titre personnel une activité de consultant en développement international, prioritairement à destination des ETI et PME de Loire Atlantique.



Distinction : Chevalier de l'Ordre National du Mérite



