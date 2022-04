Marc FORTIER

En retraite depuis le 01 07 2018



Professionnel, sérieux, compétent et discret, je souhaite mettre ma solide expérience au service du groupe qui m'accordera sa confiance.



J'ai assumé de façon durable la responsabilité comptable et fiscale d'un groupe de presse au travers de la direction financière de plusieurs de ses quotidiens.



Après une première expérience en cabinet d’expertise comptable en début de carrière, j'ai évolué vers des postes à responsabilité élargie en entreprise (trésorerie, budget, contrôle de gestion) et la prise en charge du management du service comptable et financier au sein du groupe auquel j'appartenais.



Mes compétences :

Fiscalité

Management

Comptabilité

Gestion