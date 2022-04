Depuis 30 ans, Marc Foujols est spécialisé dans la vente de propriétés de prestige, de châteaux dans l'Oise et en Ile-de-France. Appartements parisiens avec vues imprenables ou hôtels particulier au coeur de Paris, son métier c'est réaliser votre rêve.

Après 6 ans de partenariat, le groupe Marc Foujols a aujourd'hui pris une dimension internationale. Grâce à des équipes professionnelles et dynamiques, les agences du groupe immobilier Marc Foujols ont su conquérir une très large clientèle locale et étrangère. Aujourd'hui 50% des transactions sont effectuées auprès d'acquéreurs venant des quatre coins du monde. De plus, nous travaillons à l'international avec des partenariats au Portugal, à l'Ile Maurice, Miami, Dubaï, Ibiza, Marrakech...



