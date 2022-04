Laurence FOUJOLS

UNE PASSION POUR LE SERVICE …

J’interviens depuis 17 ans dans le secteur des services BtB au sein de grands entreprises internationales (transport express et gestion documentaire). En tant que responsable commerciale et manager d’équipes de vente, j’ai assumé différentes missions opérationnelles et fonctionnelles : de la préparation des budgets au suivi des résultats, du recrutement des collaborateurs à l’encadrement d’équipes pluridisciplinaires en passant par la fixation des objectifs de ventes, l’animation des commerciaux et la prospection de nouveaux clients.



…ET POUR LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPES ET DU BUSINESS

J’aime particulièrement développer les compétences des équipes (déléguer, faire grandir les collaborateurs). Animer, fédérer et entrainer les personnes autour d’un projet d’entreprise constitue pour moi le cœur de ma motivation.





Mes compétences :

Logistique

Culture internationale

Management opérationnel

Administration des ventes

Vente complexe

Développement des compétences

Management transverse

Export

Business plan

Business development