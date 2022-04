Marc FOUQUET

J'ai créé il y a 20 ans la société SSI Normandie ( http://www.ssi-normandie.fr ).



SSI Normandie est une société spécialisée dans la distribution de matériels électroniques de sécurité, tels que : la sécurité incendie, la vidéosurveillance, la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, l'éclairage de sécurité….



La clientèle est composée d'installateurs spécialisés et d'installateurs électriciens auxquels nous apportons une offre complète de services : étude, conseils avant vente et après-vente, assistance technique chantier, mise en service de systèmes de sécurité sur site, formations techniques, etc...







Mes compétences :

Sgbd

Sécurité incendie