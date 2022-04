Marc FOURNY

Manager d'équipe (8 ans d'expérience), j'ai encadré environ 50 salariés. J'ai participé à la création et au suivi d'un site internet grand public (2.5 millions de visiteurs uniques). Ma spécialité : la mise en oeuvre d'un contenu éditorial de façon transversale (print et web), en synergie avec d'autres services (marketing, diffusion...), avec suivi des budgets, cost management et reporting régulier...

Journaliste de formation, j'ai travaillé sur tous les vecteurs de diffusion, en radio (RTL), télévision (France 2), presse écrite (L'Evénément du jeudi, Gala...) et internet.

A Prisma Presse, j'ai eu la chance d'apprendre les techniques et les méthodes d'Axel Ganz dans la presse magazine, ainsi que le management d'équipe en dirigeant une cinquantaine de journalistes en direct, sans compter une trentaine de pigistes.

Plus largement, je suis passionné par l'Histoire, ses coulisses et ses ressorts. C'est la base même de ma formation littéraire.

Je pratique également la musique (piano).



Mes compétences :

Audiovisuel

Créatif

Management

Musicien

Presse

Web