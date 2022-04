Responsable développement de marché Métropole et DOM, chez GEOMAX Positioning



Responsable de l'équipe commerciale France



Support Technique et logiciel pour les applications Topographiques développées sous Androïd et Windows CE sur

Stations totales robotisées , manuelle et récepteurs GNSS,











Titulaire:



du BTS N.R.C (Négociation et Relations Clients)





mail to: marc.freschi@geomax-positioning.fr



Mes compétences :

Call center

Centre d'appel

Chef d'équipe

Commercial

Formation

Hot Line

Informatique

Manager

Manager Commercial

Technique

Vendeur

Vente