Marc FRESCO

Permettez-moi de vous rappeler la définition de la santé selon l'OMS: "état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité."

Aujourd'hui donc, plus personne ne devrait considérer la chirurgie esthétique comme futile; au contraire, fort de mon expérience de plus de 22 années dans ma spécialité chirurgicale, je n'ai pu que constater, après correction d'une disgrâce esthétique, les effets bénéfiques apportés à mes patient(e)s tant sur le plan physique, que mental et social.

Pour vous donner les meilleures chances de satisfaction, une intervention de chirurgie esthétique requiert le même sérieux que l'on exigerait pour traiter un état pathologique, c'est-à-dire un chirurgien qualifié et expérimenté, et une clinique dotée d'un niveau technique et humain très performant comme le CMCO Claude-Bernard d'Albi.

J'espère ainsi pouvoir répondre à votre attente très prochainement.

Vous pouvez visiter mes 2 sites web :

www.chirurgien-esthetique-fresco.com

www.fresco-chirurgie-esthetique.com



Mes compétences :

Chirurgie Plastique

Chirurgie Esthétique

Médecine Esthétique