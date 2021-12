Yann FRESCO

- Animation d’équipes de direction

- Relation avec les IRP et gestion d’établissement

- Gestion du service clients et pilotage des taux de service

- Planification des productions, de la sous-traitance et des approvisionnements

- Gestion de la logistique et des ateliers de contrôle

- Amélioration continue et optimisation industrielle

- Définition d’organisations et conduite des changements

- Gestion des systèmes d’information et de la connaissance

- Audit et analyse de risques et opportunités

- Expériences internationales et industrielles



Mes compétences :

Sypply Chain

Relation client

Planification des productions, de la sous-traitanc

Animation d’équipes de direction

Gestion des systèmes d’information et de la connai

Amélioration continue et optimisation industrielle

Audit et Risk Analysis

Relation avec les IRP et gestion d’établissement