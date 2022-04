Marc FRIDBERG

Depuis 25 ans dans le recrutement et l'animation de commerciaux indépendants. Surtout en matière de gestion de Patrimoine puis dans l'Immobilier en réseau. Donc je les connais bien, je sais ce dont ils ont besoin pour booster leur CA. Il est anormal que la grande quantité des agents indépendants, en Immobilier en particulier, aussi bien en réseaux qu'en agences traditionnelles, ne gagnent pas assez leur vie et, très souvent, abandonnent la troisième année faute de pouvoir assumer leurs charges sociales. Ils sont souvent au point en technique immobilière, mais l'aspect commercial laisse à désirer. C'est là pourtant qu'il faut être fort aujourd'hui ! Cependant, les réseaux recrutent et recrutent sans cesse, le nombre finalement faisant le chiffre ! Alors....



