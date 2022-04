Marc GABOURG

Personne au caractère commercial, je souhaite intégrer un groupe et une équipe aguerrie en tant que consultant commercial en recrutement, sur un contrat d'alternance.



Je souhaite m'investir au sein d'une agence de recrutement afin de participer à son développement et acquérir de nouvelles compétences professionnelles.



le but étant de m'inscrire durablement au sein de cette agence et de devenir un personnage important sur le marché du recrutement.











Mes compétences :

Prospection commerciale

Marketing relationnel

Gestion de la relation client