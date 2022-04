Marc GAILLARD

Business Unit Manager / Responsable Commercial / Consultant - Services & Solutions Informatiques -Systèmes d'Informations



Domaines :

· Systèmes d’informations entreprises : Moa, Moe, qualité, sécurité

· Projets d’ingénierie logicielle, intégration d’application, TMA

· Services d’infogérance, outsourcing, production informatique, TME

· Projets d’intégration de solutions : ERP, PLM, BI, CRM, BPM



Management et Action commerciale :

· Pilotage de centre de profit en services et solutions informatiques

· Stratégie et action commerciale grands comptes, MGE, PME

· Pilotage opérationnel de production de services

· Sourcing et recrutement de ressources humaines ingénierie

· Gestion d’affaires



Principales expériences :

· Directeur d’affaires infogérance chez SCHLUMBERGER NIS

· Responsable de département systèmes d’informations chez SII

· Contract Manager chez CAP GEMINI

· Business Unit Manager systèmes d’informations chez COFRAMI

· Chef d’entreprise (PME services)

· Directeur d’agences chez INTITEK

· Consultant indépendant en développement commercial







Mes compétences :

Conseil

Direction commerciale

Direction de projet

Business development

Management