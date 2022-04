Marc GAILLARD

Mes compétences acquises dans les secteurs, de la connectique Automobile -Electronique- Téléphonie, et produits de luxe en Lunetterie .



Avec plus de 10 ans d’expérience de manager, de gestionnaire industriel, confirmé dans un contexte de grandes et moyennes séries.



Mes expériences en optimisation et flexibilité des organisations,rationnalisation des coûts, apportent des réduction sur les objectifs (QCD) en déployant la maîtrise et l’utilisation des outils du type KAISEN-Smed-5S QRQC, par le management de l'amélioration continue.



Mon savoir-faire en management des hommes, associé à mes qualités de fédérateur me permettent d’instaurer un climat d’échange et d’écoute, avec le personnel et les partenaires sociaux.

Ma maitrise et ma pratique de conduite d’entretien d’évaluation permet le développement professionnel du personnel et la reconnaissance individualisée.



Mes connaissances en moulage et assemblages process industriels automatisés, mécanique, micromécanique,sont mes principales compétences techniques.



Compétences spécifiques :



Pratique et mise en place d’Organisation « Production en UAP »

Gestion et développement de la polyvalence du personnel.

Coach dans la motivation du personnel .

Expérience du management dans un contexte à fort influence des partenaires sociaux .

Expert technique des procédés industriels à dominante Injection des matières plastiques et moyens automatisés.

Maîtrise et pratique de la micro informatique (Excel - Word - Outlook )



Formations scolaire :



- BEP, CAP construction mécanique.

- BAC F1 construction mécanique.

- BTS transformation des matières plastiques.



Formations complémentaires :



Management et conduite d’entretiens, animation de réunions.

Méthode de résolution de problèmes type 5M.

Formation à la pratique du SMED et application terrain.

Gestion économique des entreprises.

Gestion du temps de travail.

Formation ISOTS 16949 référentiel « Processus »

Formation d’anglais