Marc GALAIS

Après 25 années passées dans la restauration(13 ans en salle et 12 dans la cuisine), j'ai postulé au sein du groupe transgourmet.

J'ai débuté comme responsable télévente avant de prendre la responsabilité du commerce sur le site de gap dans les Hautes Alpes.

depuis juillet j'ai intégré l'Atelier à Wissous(91), le centre de formation de transgourmet.

Responsable de l'atelier coté produits,

J'assure la formation sur les produits toutes températures pour l'ensemble des commerciaux et télévendeuses du groupe.

Je participe à l'organisation, la dégustation et la validation des produits MDD et autres, analyse et cohérence des familles, recherche et développement.

Je fais partie du comité de rédaction de guides experts à destination de nos commerciaux et clients.

Je suis en relation permanente avec nos partenaires industriels.

Je participe et j'anime nos stands sur les salons professionnels et portes ouvertes, concours culinaire



Mes compétences :

Franchise

Motivation