Marc GALICHET

Je suis actuellement responsable du dévéloppement foncier chez Nexity CA. Mon travail consiste à identifier, analyser et étudier les opportunités foncières en vue du développement de projets de promotion immobilière dans les Alpes Maritimes et le Var.



J'ai dernièrement occupé le poste de directeur administratif et financier au sein de la société LMC Consultants Internationaux sur la commune du Cannet, dans le 06. Ma fonction consistait à gérer la partie administrative et financière essentiellement, dans le cadre d'échange de services à l'échelle internationale dans tous les domaines d'activité financièrement pertinents.



Etant très présent sur le secteur pétrolier, notamment sur le territoire Lybien, j'assurais également le suivi des négociations, la mise en forme des documents contractuels et les supports de négociations.



Auparavant, titulaire d'un BTS force de vente valorisé par un BTS banque, j'ai assuré plusieurs postes au sein de la Société Générale, en outre Conseiller de clientèle bonne gamme, de 2002 à 2010, période pendant laquelle j'ai pu appréhender, acquérir et améliorer mes différentes techniques de vente et de négociation.



Mes compétences :

• Excellent relationnel

Adaptable

Anglais

Esprit de synthese

Relationnel

Synthèse