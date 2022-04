Marc GALLOIS

Après plus de 10 années d'expérience dans le commerce, sédentaire et itinérant, j'ai décidé de changer de vie.

J'ai donc préparé un diplôme de niveau 3 en gestion transport et logistique via l'AFPA.

Cette formation m'a ouvert différentes portes, dont celle de la propreté, domaine jusqu'alors inconnu, mais passionnant.

Ayant évolué comme responsable de sites depuis, je me retrouve sans emploi suite à la fermeture de la SEITA à Riom.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Management

Esprit d'initiative

Rigueur

Organisation

Détermination