Marc GANDON

Les différents métiers exercés au sein du Groupe Crédit Agricoles m'ont permis d'acquérir une véritable culture d'entreprise.

D'une part sur le terrain, avec une expérience commerciale réussie sur les différents marchés des Particuliers et des Professionnels, complétée par un parcours de manager en qualité de Directeur d'agence.

D'autre part au siège d'une Caisse Régionale, avec une vue plus transversale de son organisation où j'ai exercé des responsabilités au sein du service formation et des missions de conduite de projets, d'animation et d'expertise notamment sur le marché patrimonial.

En 2012 j'ai pris la responsabilité pédagogique du marché patrimonial sur un plan national. Durant ces 3 dernières années à l'IFCAM, j'ai piloté le projet de développement de montée en compétence des conseillers Banque Privée initié par la FNCA et CASA.

Dans la continuité de cette mission, j'ai tenu à développer mes cométences tout en restant sur une envergure nationale, d'où mon choix de rejoindre les équipes de PACIFICA la compagnie d'assurance dommage du Groupe Crédit Agricole puis en janvier 2018 dernier CAPS en qualité d'ingénieur commercial sur un secteur de 4 Caisses Régionales. Prochainement début 2019, je m'engage dans une nouvelle vie professionnelle......

Depuis 01/2019 je me suis engagé dans un nouveau challenge en quittant le Groupe CA.

Aujourd’hui je suis courtier en crédits mandataire et je travaille sous l’enseigne Conseils et Crédits qui depuis 1 an a rejoint le Groupe PREMISTA qui a de grandes ambitions et devenir à moyen terme l’un des principaux acteurs dans ce domaine.



Mes compétences :

Relationnel

Intégrité

Entreprenariat

Respect des engagements

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Rigueur

Adaptabilité